17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Hanımefendiler dikkat! Sigara erken menopoza davetiye çıkarıyor

Hanımefendiler dikkat! Sigara erken menopoza davetiye çıkarıyor

Milyonlarca insanın baş belası ve ölüm kapanı sigaranın bir zararı daha ortaya çıktı. Sigaranın kadınlarda erken menopoza da yol açtığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:03
Takip Et

Sigara erken menopoza davetiye

Hanımefendiler dikkat! Sigara erken menopoza davetiye çıkarıyor
+
Aa
-

Sigaranın zararlarını bilmeyen yok. En zararlı alışkanlıklar arasında yer alan sigara kadınlarda erken menopoza neden oluyor.

Tam anlamıyla neden kaynaklandığı bilinmeyen erken menopozun genel olarak genetik, çeşitli hastalıklar, kemoterapi, çevresel nedenler, kürtaj gibi durumlardan etkilendiği daha önceden biliniyordu.
Yapılan araştırmalara göre göre sigara kullanımı da 40 yaş altı girilen menopozun nedenleri arasında yer alıyor.

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Müzeyyen Uyanık, 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopozun 'erken menopoz' olduğunu açıkladı. Prof. Uyanık,şunları söyledi:

"Menopoz bir kadın için en önemli yaş dönemlerinden biri. Yaşlanmanın başlangıcı olarak bilinmesinin aksine kadın hayatının doğal safhalarından biri olarak düşünülmesi gereken bir dönem. Menopoz, 12 ay boyunca adet görememe durumudur. Ortalama 40 yaş sonrası kadınlık hormonunun azalması ile başlar. Ortalama menopozun görülme yaşı Türkiye de 47-49 iken, dünyada 51-55 yaşlar arasıdır. Bu süreç, neredeyse kadının yaşantısının üçte birini kapsayan dönem olduğundan, bu dönemi sağlıklı geçirmek önemlidir".

Prof. Dr. Uyanık, "Sigara kullanıldığında ortalama 2 yıl olarak menopoz yaşı geriye gitmekte. Menopoz döneminde kadınlık hormonu östrojen azalmasına bağlı olarak erken ve geç dönemde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmakta. Bunlara bakacak olursak, sıcak basması özellikle geceleri görülen terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, ruh hali değişiklikleri, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, idrar tutamama, idrar kaçırmaya kadar giden sağlık problemleri yaşanabilmekte. " diye konuştu.

Kadınlara bu dönemde her gün 30 dakikalık yürüme ve basit ağırlık kaldırma, kas güçlendirici hareketler yapmalarını öneren Uyanık, “Beslenme çok önemli. Yüksek proteinli, yağ oranı az lif ve kalsiyumdan zengin beslenmek gerekir. Süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılarak diyet ile kemik kaybı önlenmeye çalışılır. Hormon tedavisi de önemli. Alt ürogenital bölgedeki sıkıntılarda kullandığımız lokal hormon tedavileri vajinadaki kuruluğu azaltmakta, cinsel ilişkide ağrı hissini azaltmakta. Menopoz sonucu gelişen sık idrara çıkma, zor idrara çıkma, idrar kaçırma gibi şikayetlerde düzelme sağlar" şeklinde konuştu.

Prof. Uyanık jinekolojik kanserlerle ilgili de bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Menopoza geçiş ve menopoz sonrası dönemin sağlıkla geçirilebilmesi için kadınların yılda bir kez sağlık kontrollerinin yapılması gerek. Meme kanseri açısından mamografi, rahim ve rahim ağzı kanserleri açısından jinekolojik ultrasonografinin yapılması ve smear taraması yapılması gerekmektedir"

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
1
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Benzine şaka gibi indirim
2
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
3
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
4
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
5
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
6
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
7
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Galatasaray'da Ronaldo heyecanı: Flaş açıklama
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿Koronadan sonra çağın yeni salgını
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
﻿Kayseri Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.