Hanımefendiler dikkat! Sigara erken menopoza davetiye çıkarıyor

Sigaranın zararlarını bilmeyen yok. En zararlı alışkanlıklar arasında yer alan sigara kadınlarda erken menopoza neden oluyor.

Tam anlamıyla neden kaynaklandığı bilinmeyen erken menopozun genel olarak genetik, çeşitli hastalıklar, kemoterapi, çevresel nedenler, kürtaj gibi durumlardan etkilendiği daha önceden biliniyordu.

Yapılan araştırmalara göre göre sigara kullanımı da 40 yaş altı girilen menopozun nedenleri arasında yer alıyor.

Kadın Doğum Uzmanı Prof. Müzeyyen Uyanık, 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopozun 'erken menopoz' olduğunu açıkladı. Prof. Uyanık,şunları söyledi:

"Menopoz bir kadın için en önemli yaş dönemlerinden biri. Yaşlanmanın başlangıcı olarak bilinmesinin aksine kadın hayatının doğal safhalarından biri olarak düşünülmesi gereken bir dönem. Menopoz, 12 ay boyunca adet görememe durumudur. Ortalama 40 yaş sonrası kadınlık hormonunun azalması ile başlar. Ortalama menopozun görülme yaşı Türkiye de 47-49 iken, dünyada 51-55 yaşlar arasıdır. Bu süreç, neredeyse kadının yaşantısının üçte birini kapsayan dönem olduğundan, bu dönemi sağlıklı geçirmek önemlidir".

Prof. Dr. Uyanık, "Sigara kullanıldığında ortalama 2 yıl olarak menopoz yaşı geriye gitmekte. Menopoz döneminde kadınlık hormonu östrojen azalmasına bağlı olarak erken ve geç dönemde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmakta. Bunlara bakacak olursak, sıcak basması özellikle geceleri görülen terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, ruh hali değişiklikleri, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, idrar tutamama, idrar kaçırmaya kadar giden sağlık problemleri yaşanabilmekte. " diye konuştu.

Kadınlara bu dönemde her gün 30 dakikalık yürüme ve basit ağırlık kaldırma, kas güçlendirici hareketler yapmalarını öneren Uyanık, “Beslenme çok önemli. Yüksek proteinli, yağ oranı az lif ve kalsiyumdan zengin beslenmek gerekir. Süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılarak diyet ile kemik kaybı önlenmeye çalışılır. Hormon tedavisi de önemli. Alt ürogenital bölgedeki sıkıntılarda kullandığımız lokal hormon tedavileri vajinadaki kuruluğu azaltmakta, cinsel ilişkide ağrı hissini azaltmakta. Menopoz sonucu gelişen sık idrara çıkma, zor idrara çıkma, idrar kaçırma gibi şikayetlerde düzelme sağlar" şeklinde konuştu.

Prof. Uyanık jinekolojik kanserlerle ilgili de bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Menopoza geçiş ve menopoz sonrası dönemin sağlıkla geçirilebilmesi için kadınların yılda bir kez sağlık kontrollerinin yapılması gerek. Meme kanseri açısından mamografi, rahim ve rahim ağzı kanserleri açısından jinekolojik ultrasonografinin yapılması ve smear taraması yapılması gerekmektedir"