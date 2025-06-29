Sigara fiyatlarına dev zam! Tarih verildi

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun etkisiyle sigara fiyatlarına da art arda zamlar gelirken, perşembe günü duyurulacak 6 aylık enflasyon farkıyla beraber ÖTV oranı yeniden güncellenecek.

TÜİK'in duyurduğu enflasyon rakamlarına göre senenin ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında artış yapılması netleşirken, haziran ayına ait enflasyon verisinin de eklenmesiyle beraber sigaradaki ÖTV artışı yüzde 14 seviyelerine denk olacak.

SİGARAYA EN AZ 5 TL ZAM GELİYOR

ÖTV oranındaki artış sebebiyle sigara fiyatları da marka fark etmeksizin zamlanacak. Mevcut sigara fiyatları dikkate alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında yapılacak artışın 5 ila 8 TL arasında olması bekleniyor.

1 LİRALIK SİGARANIN 81 KURUŞU VERGİ

Sigara fiyatlarında görülen aşırı artışın temel sebebi ise vergi oranlarından kaynaklanmakta. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük bölümünün ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunu ifade ederek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81’e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV’dir" ifadelerini kullandı.