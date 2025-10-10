Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zam geleceğini açıkladı.

Zammın ne zaman geleceğini de açıklayan Dündar, yeni yılda da zam beklendiğini belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara tiryakileri üzecek zam haberini duyurdu.

Dündar içinde bulunduğumuz ekim ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.

TELE 1'den Egehan Erkün'e konuşan TBYD Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yapılacak zammın yolda olduğunu belirtti.

Sigara fiyatlarına yönelik zammın ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini belirten Dündar, artış miktarının ise 5 TL civarında olacağını belirtti.

Sigara fiyatlarına yönelik son zam, temmuz ayının sonu ve ağustos ayının başında gelmişti.