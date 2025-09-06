Sigara hastaneyi küle çeviriyordu

Kaynak: İHA

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hastane odasında sigaradan kaynaklanan yangın çıktı. Alevler yangın söndürme sistemi ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde bir odada yangın çıktı. Yangın sırasında odadaki yangın söndürme sistemi devreye girdi. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw532712-01.jpg

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve yangın söndürme sistemi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

aw532712-02.jpg

Yangın sebebiyle hastaneye dolan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının koltukta içilen sigaradan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

aw532712-03.jpg

