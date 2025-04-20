Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltında

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edildi.