Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltında

Eskişehir'de bir sokak düğününde sigara içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 3 yaşındaki erkek çocuğun annesi S.B., gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir düğünde, sokaktaki bir halı üzerinde dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, arkada yakınlarının kucağında olan 3 yaşındaki erkek çocuğun sigara içtiği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun annesi S.B. hakkında "sağlık için tehlikeli madde temini" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından S.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.B., adliyeye sevk edildi.

Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltında

Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi gözaltında

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