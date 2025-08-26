Sigara içenlere doğal çözüm: 7 saat kazanda pişirilerek hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Elazığ'da 7 yıldır doğal ürünler hazırlayan Tuba Bahçeci, astım, KOAH ve öksürüğe iyi gelen kozalak şurubu hazırlıyor. Bahçeci odun ateşinde 7 saat kaynattığı şurubu özellikle sigara kullananlara öneriyor.

Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan iki çocuk annesi Tuba Bahçeci, 7 yıldır çeşitli doğal ürünler yapıyor. 50 farklı sabun çeşidinin yanı sıra astım, KOAH ve öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kozalak şurubu hazırlayan Bahçeci, özellikle sigara kullananlara bu ürünü tavsiye ediyor.

Bebek kozalaklarını toplayıp bir gün suda beklettiklerini ve ardından odun ateşinde 7 saat kaynattıklarını ifade eden Bahçeci, "İki çocuk annesiyim. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. Doğal ürünler yapıyorum. 50 çeşit sabunumuz var. Birçok doğal ürün yapıyorum. Bugün burada doğal ürünlerimizden olan kozalak şurubu yapıyorum.

2-004.jpg

Bebek kozalaklarımızı topluyoruz. Bir gün boyunca suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra odun ateşinde kazanda tam 7 saat bunu kaynatıyoruz. Şeker kullanmıyorum. Eğer şekerli isteyenler olursa içerisinde esmer şeker veya doğal bal var. Aşamalı bir şekilde kozalak şurubumuzu kaynatıyoruz. Kozalak şurubumuz astım, KOAH, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor" dedi.

