Sigara içenlere kara haber. 2 bin 52 TL cezası var

Hatay’da İskenderun ilçesinde de gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor. Kentte şehircilik anlamında gözle görülür değişimler yaşanmaya devam ediyor.

Göreve geldiğinden itibaren kentteki görünümü değiştirmeye gösteren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, şehir gezisi esnada çöp kovasının yanı başında yerlere ve yeşillik alana atılan çöp ve izmaritleri görünce yaşananlara tepki gösterdi.

Başkan Dönmez, Kasım ayı itibariyle yerlere çöp atan atanlara 2 bin 52 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, “İskenderun Belediyesi buraya çöp kutusu koymadı demeyin. Çöp kutusu burada arkadaşlar, otların üzerine ve çöp kutusunun çevresine neden çöp atıyorsunuz. Bunun herhangi bir bahanesi falan yok. Çöp kutusu burada sigarayı yeşillik alana atmışız, niye atıyoruz ağabeylerim buraya atmaktan keyif mi alıyoruz pislikten. Sevgili hemşerilerim sizlerden rica ediyorum. Bu memleket hepimizin temiz İskenderun için elimizden geleni yapalım” dedi.

Kenti temiz tutmak adına yerlere çöp atanlara cezai işlem uygulayacaklarını belirten Başkan Dönmez, “Bugünden itibaren yerlere sigara, yerlere çöp ve izmarit atan her kim varsa cezai işlem görecektir. Derdimiz, ceza yazmak filan değil. Ama temiz tutanla, bu şehri kirleten arasında bir fark olması lazım ve İskenderun pırıl pırıl günlerine ulaşana kadar bu uygulamaya devam edeceğiz. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum” diye konuştu.