Sigara içerken peruğu alev aldı. Akıllara durgunluk veren ölüm

Kaynak: Haber Merkezi
Sigara içerken peruğu alev aldı. Akıllara durgunluk veren ölüm
ABD'de bir kadın, alkollü halde sigara içerken, peruğunun alev alması sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

ABD’de yaşanan trajik bir olayda, edinilen bilgilere göre 46 yaşındaki bir kadın mutfakta sigara içtiği esnada peruğunun alev alması sonucu yaşamını yitirdi.

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Tracy Ann Gardiner adındaki kadın, mutfakta sigara içtiği sırada başındaki peruğun tutuşmasıyla panik içinde yatak odasına doğru koştu. Ancak, sentetik saç eklerinden düşen yanmış parçalar yatağına ve giysilerine düştü ve evde yangın başladı. Alkolün de etkisiyle yangına müdahale edemeyen Gardiner, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

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Komşuların dumanları fark edip yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak Gardiner’i yatağında hayatını kaybetmiş halde buldular. Soruşturma sırasında Gardiner’in alkollü olduğu ortaya çıktı.

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