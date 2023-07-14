Sigara içmek paranoyak mı yapıyor

Alman nörobilimciler sigaranın beynin korku merkezine etkilerini ortaya çıkaran bir araştırma yaptı ve sonuçları kamuoyuyla paylaştı. İşte o çarpıcı sonuçlar…

Sigara içmek paranoyak mı yapıyor

Almanya’nın Hamburg şehrinde bulunan Tıp Merkezi Üniversitesi’den bir grup nörobilimcinin yaptığı araştırma sigaranın beynin korku merkezine verdiği hasarı ortaya koydu. Buna göre sigaranın içindeki kimyasallar, kişilerin daha çabuk korkuya kapılmasına neden olarak, anksiyete ve paranoya geliştirmelerine sebebiyet veriyor.

Araştırmaya göre sigara, kişinin geçmişinde yaşadığı travmalara bağlı olan korkularını bastırmasına engel olarak, onların Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), anksiyete ve paranoyaya, sigara içeyen insanlara göre daha savunmasız hale getiriyor. Bilim insanı Dr. Jan Haaker, TSSB hastalarının sigarayı bırakmasının onların iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirterek, sigaranın içindeki kimyasalların nöronlar ve beynin ilgili merkezi arasındaki mesaj iletimini durduğunu ve bu yüzden kişinin korkularını bastırmasında zırlandığını söyledi.

Bilimsel çalışmanın diğer bir sonucuna göre, askerlik, polislik gibi yüksek stres içeren meslek gruplarından insanlar TSSB, anksiyete ve paranoya geliştirme açısından daha riskli. Sigara içen insanlarda TSSB, sigara içmeyenlere göre 4 kat daha fazla görülüyor.

Öne Çıkanlar
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Ölen Menzil şeyhinin hastanedeki odası ortaya çıktı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan flaş İstanbul depremi açıklaması. "2045 yılından önce beklemiyorum" demişti
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Son Haberler
Mehmet Şimşek'in Erdoğan operasyonu ortaya çıktı Siyaset
Mehmet Şimşek'in Erdoğan operasyonu ortaya çıktı
Ukrayna 1 milyar 500 milyon avronun üzerinde askeri yardım alacak Dünya
Ukrayna 1 milyar 500 milyon avronun üzerinde askeri yardım alacak
Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı Sağlık
Uzmanından sahte güneş gözlüğü uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil şeyhi için taziye mesajı Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menzil şeyhi için taziye mesajı
Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş Dünya
Beyaz Saray'da geçen yıl da iki kez uyuşturucu madde bulunmuş
LGBT çizgi romanı nedeniyle kitapçı zincirine ağır ceza Dünya
LGBT çizgi romanı nedeniyle kitapçı zincirine ağır ceza