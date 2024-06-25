Sigara izmariti evi kül çevirdi

İzmarit evi küle çevirdi

Sigara bir şekilde zarar vermeye devam ediyor. Ankara’da bir sigara yüzünden can kaybının yaşanmasına ramak kaldı. Keçiören ilçesindeki Bademlik Mahallesinde bir vatandaş evinin balkonunda sigara içti.

Kısa zaman sonra sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı ve meydana gelen yangın bütün evi sarmaya başladı. Yayılan alevlerden çıkan dumanlar komşuların da dikkatini çekti ve durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.