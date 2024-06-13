Sigara izmaritini yere atan belediye başkan yardımcısına ceza

Kaynak: Haber Merkezi
Sigara izmaritini yere atan belediye başkan yardımcısına ceza

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'in de aralarında bulunduğu 781 kişiye, sigara izmaritlerini yere attıkları için 578'er TL para cezası kesildi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yere sigara izmariti atan şahıslara cezai işlem uygulama konusunda sıkı denetimlerini sürdürüyor. Son 1,5 ayda 781 vatandaşa Kabahatler Kanunu kapsamında 578'er TL para cezası kesildi.

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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA DA CEZA

Zabıta ekipleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Özel Kalem Müdürü Ergin Yönet'e de yere sigara izmariti attıkları için ceza kesti. Sadece bu isimler değil, 22 Mayıs tarihinde AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner ve CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz de aynı nedenden dolayı para cezasına çarptırıldı.

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