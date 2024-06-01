Sigara kaçakçısı katil çıktı

Kaynak: İHA
Sigara kaçakçısı katil çıktı

Samsun'da sigara kaçakçılığı yapan kişinin 22 yıl hapis cezası ile aranan cinayet sanığı olduğu tespit edildi.

Samsun polisi, Hançerli Mahallesi'nde bir binanın 3. katında makaronlara tütün basarak imalat yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

KOM polisi düzenlediği operasyonda, içeriden ses gelmesine rağmen kapının üzerine polis adrese çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla içeriye giren polis ekipleri 28 yaşındaki Y.E'yi gözaltına aldı.

KOM polisi yaptığı GBT kontrolünde ise cinayet suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün ve yaralamadan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi.

Ev içerisinde yapılan aramada, tütünlere, dolu ve boş makaronlara, 10 adet sigara sarma makinesi ile kaçak cep telefonuna el koydu.

Firari hükümlü Yiğithan E. hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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