Sigara kullananları kahreden haber! Uzman isim açıkladı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yılbaşında paylaştığı düzenlemeyle, yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak tespit edilmişti. Bu artışla beraber, sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi, yaklaşık 13 kuruşluk bir artışla 1 lira 8312 kuruşa çıkmıştı.

Bir önceki düzenleme ise 2024 yılının Eylül ayında yapılmıştı. Düzenlemeyle sigarada nispi vergi oranı yüzde 53,5'e indirilirken, maktu (sabit) vergi tutarı ise 7,80 TL'ye çıkmıştı.

Ocak ayında yapılan ÖTV artışıyla beraber zamlanan sigara fiyatları, mart ayında bir kez daha değişti.

BU AY PAKET BAŞI 8 TL ZAM GELDİ

Mart ayında ilk sigara zammı JTI grubuna geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, paket başına 8 TL zam geldiğini ifade etti. Gelen zamla JTI grubun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuzu ise 75 TL olarak raflarda yerini aldı

JTI grubuna gelen zamdan sonra bir zam da Esse grubuna geldi. Yeni fiyatlara göre Esse grubundaki en ucuz sigara 70 TL olurken en pahalı sigara ise 90 TL'ye yükseldi.

Captain Black grubu ise mart ayında zam yapmama kararı aldı.

BİR PAKET SİGARANIN NE KADARI VERGİ?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sigaraya gelen zamların ardından bir paket sigaranın ne kadarının vergi olduğu hesapladı.

Bingöl, 80 liraya satılan bir paket sigaranın yüzde 80,66’sı vergilerden oluştuğunu, yüzde 19,35'nin ise üretici, dağıtıcı ve bayi paylarından ifade ederek, "Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın 64 lira 52 kuruşu ÖTV ve KDV’dir. Yani 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir” dedi. Ortalama 80 TL olan bir sigaranın vergisiz fiyatı ise 15,8 TL.

Bingöl, 5 Nisan 2024 tarihinde yaptığı hesaplamada ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükünün yaklaşık yüzde 80 civarında olduğunu ifade edip "60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir” ifadelerini kullanmıştı.