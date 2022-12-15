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‘Sigara kullanmıyorum’ diyen çocuk karnından bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet A., kendisinden sigara isteyen kişiye “Sigara kullanmıyorum” cevabını vermesinin ardından “Yalan söylüyorsun” denilerek karnından bıçaklandı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 05:44
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‘Sigara kullanmıyorum’ diyen çocuk karnından bıçaklandı

‘Sigara kullanmıyorum’ diyen çocuk karnından bıçaklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Muhammet A.’nın yanına iddiaya göre, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.

Kimliği belirsiz kişi, sigara istediği Muhammet A.’dan “Sigara kullanmıyorum” cevabını aldı. Muhammet A. yoluna devam etmek isterken, önünü kesen şüpheli, “Yalan söylüyorsun” diyerek gencin karnına bıçak saplayıp kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Muhammet A. yaralanırken olayı gören çevredekiler genç çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Tedaviye alınan Muhammet A.’nın karnındaki bıçağın ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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