Sigara umulmadık yerinde saç çıkarttı! Doktorların nutku tutuldu

Doktorlar her baktığında adamın boğazında altı ila dokuz adet kıl olurken, tüylerin bir kısmı gırtlağa girip oradan da ağzının içine doğru yol almayı alışkanlık haline getirmişti.

Saç büyümesinin başlangıcının hastanın sigara içmesi tarafından tetiklendiğini varsayıyoruz dediler. Bu endotrakeal saç büyümesini uyarmış olabilir. Fakat elbette bu tür vakaların nadir olması nedeniyle bu varsayım kanıtlanamaz.

TEDAVİ NASIL YAPILDI

Doktorlar, adama sigarayı bırakana kadar düzeltici tedavi önermemeye karar verdi ve o da sonunda 2020'de bunu yaptı. Saç kökünün yakılmasını içeren endoskopik argon plazma pıhtılaşması gerçekleştirdiler. İşlemden bir yıl sonra iki adet saç çıktı ve yeniden bir tedavi uygulandı. O zamandan beri hiçbir tüy geri dönmedi.