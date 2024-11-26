Sigara ve alkole zam geliyor: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı

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Sigara ve alkole zam geliyor: Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sigara ve alkole zam geleceğini duyurdu.

Türkiye'de her tüketim maddesine günden güne zam geliyor. Alkol ve tütün ürünlerine gelecek yeni zammın haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş verdi.

ALKOLE YÜZDE 28 ZAM YOLDA

Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vergi Mükellefi olan akşamcı tüketicilerimize hayırlı olsun. Alkollü içkilere yüzde 20-28 arası zam bekleniyor" dedi.

SİGARA ZAMMI DA GELİYOR

Zam haberi sadece alkol ürünleri ile sınırlı kalmayacak. Aybaş, sigaraya da zam beklendiğini yazdı, ancak zam oranını belirtmedi.

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