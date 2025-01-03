Sigara ve alkole ÖTV zammı. İşte yeni fiyatlar

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yüzde 7,55 oranında gerçekleştirilen artışla beraber, sigaradan alınan asgari maktu vergi miktarı 1,7026 liradan 1,8312 liraya yükselecek. Bu artışla birlikte, 1 paket sigaranın asgari maktu vergi tutarı 34,05 liradan 36,62 liraya kadar çıkacak.

Sigara fiyatlarının ayarlanmasında önemli bir etken olan maktu vergi tutarı, herhangi bir ek düzenleme gerçekleştirilmezse paket başına 7,80 liradan 8,38 liraya yükselecek. Bu nedenle sigara firmalarının bu artışı vatadaşların cebine ortalama 2-2,5 lira olarak yansıyacak.

Sigaradan alınan vergi oranı geçtiğimiz sene yüzde 63’ten yüzde 57’ye indirilirken, maktu vergi ise artırılmıştı. Daha önce maliyetlerdeki her 1 liralık yükseliş, sigara fiyatına 7,5 lira olarak yansırken, gerçekleştirilen düzenlemeyle bu çarpan 5,2 liraya indi. Böylece yeni ÖTV düzenlemesiyle beraber sigara fiyatlarında belirgin bir artış yaşanacak.

1 LİTRE RAKININ ÖTV’Sİ 43,19 LİRA ARTTI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği yeni vergi oranları baz alınarak, alkollü içeceklerden alınan ÖTV tutarı da yükseltildi. Daha önce litre başına 1269,72 lira olan saf alkolün ÖTV tutarı, yüzde 7,5'lik artışla 1365,69 liraya yükseldi.

Bu değişiklikle, yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litre rakıdan alınan ÖTV, 571,37 liradan 614,56 liraya yükseldi. Gerçekleşen zamların, alkol fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor.