Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, cep telefonlarında;

* 4.500 TL ve altı için vergi oranı yüzde 25,

* 4.500 – 9.000 TL arası için yüzde 40,

* 9.000 TL üzeri için ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

BAZI TELEFONLARIN FİYATLARINDA İNDİRİM GERÇEKLEŞECEK



Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.



Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.

SİGARAYA ZAM GELEBİLİR

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, sigara için ÖTV oranları da yeniden düzenlendi. Buna göre, vergi tutarı yüzde 50'den yüzde 45'e düşerken, asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi.

Maktu vergi tutarı ise 12,1495 liradan 16 liraya yükseldi.

Sigaranın oransal ÖTV'si yüzde 45 seviyesinde.

Bunun yanında maktu vergi, KDV ekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bir paket sigaranın içindeki 20 dal sigaranın her biri için 1,975 lira asgari maktu vergi alınıyor. NTV'nin haberine göre, maktu vergi de 16 lira seviyesine yükselmiş oldu.

Hesaplamak gerekirse asgari vergi her dal için alınacak tutar 1,975 liraya düştü. Maktu vergi ise 16 liraya çıktı.

Başka bir deyişle 20 dal sigara bulunan bir paketin KDV dahil vergileri 65.44 liradan 66.6 liraya yükselmiş oldu. Böylece sigaranın bir paketine fiyatına göre 1 lira civarında zam yansıması bekleniyor. Sigara üreticileri bu zammı fiyatlara yansıtmayabiliyor.