Sigara ve içkiye dev zam geliyor. Tarih belli oldu

Hükümet boş olan kasayı doldurabilmek için yine zamlara başvurmaya hazırlanıyor. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerine 3 Temmuz’da ÖTV uygulanarak ‘otomatik olarak’ zam yapılacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır bilginize. Brçok firmanın 1-3 Temmuz arasında tedarik yapmayacaktır" dedi.

Alkollü içecekler gibi sigaraya da okkalı zam geliyor. ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Firmalar sigara satışını kısıtladı, karton alma şansınız düşük. Sigaraya iyi bir zam geliyor” ifadelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Sigara firmaları feragat yapmaz ise sigarının paketine 10 TL zam geleceği belirtildi.

Piyasadaki en ucuz sigaranın 56 TL olduğunu belirten bir vatandaş "10 TL'lik bir vergi zammı gelirse en ucuz sigaranın paketi 66 TL'ye çıkacak. Sigara içmek isteyen dar gelirliler 50 yıl öncesine geri dönecek. Onlar da dedeleri gibi tütün sarmaya başlayacak. Bunu yapmak istemeyenler sigarayı bile bırakabilir. Bu fiyata sigara alıp içmek lüks oldu" yorumunu yaptı.

Emekli olduğunu söyleyen ve alkol kullandığını belirten bir kişi "Bu fiyata alkol alıp içmek birçok emeklinin ve asgari ücretle çalışanın hayali bile olamaz. Hele bu gelecek zamlardan sonra tadını bile unutur hale geleceğiz. Belki alkollü içecekler yasaklanmadı ama yasak gelmiş gibi zamlanacak. Bir çok arkadaşımız ya bırakacak ya da üretim yaparak kendi içkisini kendisi yapıp ölümü göze alarak içecekler" yorumunu yaptı.

Ülkesinin kötü yönetildiğini söyleyen bir kişi ise "Ülkemizde üretilen alkollü içkiler yurt dışında daha ucuza satılıyor. İnsan yurt dışından ülkesinde üretilen alkollü içkiyi satın alıp geri getirir mi? Evet Türk insanı ucuz olduğu için getiriyor. Vergi cenneti olan ülkemiz yaşanmaz duruma geldi. Burada sığınmacılar kadar değerimiz yok" yorumunu yaptı.