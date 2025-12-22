Türkiye'de zam tufanı durmak bilmeden devam ediyor. Yaklaşan yeni yılla birlikte yurttaşlara bir kötü haber daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mevcut ekonomik koşulların fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdiğini belirterek, yıl bitmeden sigara ve alkollü içecek ürünlerine zam ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Dündar, sigarada paket başına sınırlı bir artış, alkollü içkilerde ise çift haneli oranlarda bir fiyat yükselişinin gündemde olduğunu ifade etti. Ekonomik göstergeler ve maliyet artışlarının bu beklentiyi desteklediğine dikkat çekti.

PAKET BAŞINA 5 LİRA ZAM BEKLENTİSİ

Evrensel’de yer alan habere göre, 2025’e girilirken enerji başta olmak üzere pek çok temel kalemde fiyat artışı öngörülürken, sigara ve alkollü içkilere yönelik olası zamlar da vergi politikalarıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları ile üretim ve dağıtım maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara doğrudan yansıması bekleniyor.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini vurgulayan Dündar, zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların belirleyici olacağını söyledi. Dündar, “ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde” ifadelerini kullandı.