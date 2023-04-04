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Sigaradan kaç saniyede kaç kişi ölüyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Altuğ; “Her 6 saniyede 1, yılda ortalama 6 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Ülkemizde aktif sigara içimine bağlı yılda 100 bin, pasif içime bağlı ise yılda 15 bin kişi hayatını yitiriyor.” dedi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 07:05
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Sigaradan kaç kişi ölüyor

Sigaradan kaç saniyede kaç kişi ölüyor
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Tütün ve tütün mamulleri kullanımının dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi toplum sağlığı tehditlerinden biri olduğuna değinen Dr. Elif Altuğ; Sigaranın içeriğinde 2 bini zehirleyici, 70’i kanser yapıcı özelliğe sahip 7 bin madde olduğunu belirtti Altuğ, “Nikotin tek başına içilen tütünün bağımlılık yapmasından sorumludur. Sonuç olarak, sigara etkili, bağımlılık yaratan, zehirli ve kanserojen bir maddedir. Sigara alışkanlığı edinmek için nikotin bağımlılığının doğal seyrini tamamlamak yeterlidir. Kişi ilk sigarayı içer. Tekrarlanan düzensiz kullanımlardan sonra nikotin kan düzeyinin korunabilmesi için günlük kullanıma başlar. Günde 1-2 sigaradan 15-20 adete çıkar. Sonunda 2-3 yıl içinde düzenli, günlük ve nikotin gereksinimine göre hayatın düzenlendiği alışkanlık başlar” diye konuştu.

İÇME ALIŞKANLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR

Sigara içme alışkanlığının ortalama 13 ila 19 yaşları arasında başladığının altını çizen Altuğ, düzenli tütün kullanımının 18-24 yaş aralığında geliştiğini ve 18 yaşa gelindiğinde her 3 kişiden 1’inin her gün bir tütün ürünü kullanır hale geldiğini belirtti. Sigara içen her 10 kişiden 7’sinin sigarayı bırakmak istediğini belirten Dr. Elif Altuğ “Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan sigaradan arınmak zor gibi gelse de imkânsız değildir” diyerek sigarayı bıraktıktan sonra neler yaşandığını şöyle sıraladı:

İlk yarım saatte kalp atım hızı düşer
2 hafta içinde kalp krizi riski azalır
6 ay içinde nefes darlığı ve öksürük kaybolur
10 yıl içinde akciğer kanseri riski, sigara içen kişilerin yarısında geriler.

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