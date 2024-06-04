Sigaradan sonra alkole de zam geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sigaradan sonra alkole de zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, dün sigaraya zam geldiğini duyurmuştu. Bugün ise rakı, votka ve liköre yüzde 15 oranında zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve bu zam oranının 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Dündar, sosyal medya hesabından yeni fiyat tarifesini de duyurdu.

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GÜNCEL LİSTE ŞU ŞEKİLDE

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SİGARAYA DA ZAM GELMİŞTİ

Sigara fiyatlarındaki artışlar Mayıs ayından bu yana hız kesmeden devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Güney Kore merkezli KT&G grubunun bugün itibariyle sigara fiyatlarına 3 TL zam yaptığını duyurmuştu. Bu zammın 3 Haziran'dan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Dündar, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı öncesinde sigara fiyatlarına artışların başladığını aktardı.

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EN UCUZ SİGARA ARTIK 61 LİRA

En düşük fiyatlı sigaranın KT&G grubundan 61 liraya yükseldiği son zammın ardından, diğer sigaraların ise 66, 68 ve 70 lira aralığında satılacağı ifade etti.

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