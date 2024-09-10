Sigaraya bir zam daha

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya bir zam daha

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Marlboro tütününe de zam yapıldığı belirtildi.

Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigaralara yapılan zammın ardından Marlboro tütününe de zam yapıldığı belirtildi. 50 g sarmalık tütünün yeni fiyatının 105 TL’ye çıktığı bildirildi.

Giderek derinleşen ve çıkmaza giren ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü altında ezilen vatandaşlar, günden güne gelen zamlarla birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Her mecburi hem de özel tüketim ürünlerine zam gelirken, vatandaşların aldığı ücrete herhangi bir zam gelmiyor.

dfsfaf.jpg

Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigara gruplarına gelen zamlarla birlikte, sigara fiyatları ortalama 63 TL ile 89 TL arasında seyretti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigaraya daha zam geldiğini duyurdu.

Son Haberler
Kadıköy Moda tramvay hattı seferlere kapatıldı. Emniyet karar aldı
Kadıköy Moda tramvay hattı seferlere kapatıldı. Emniyet karar aldı
BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı (10 Eylül 2024)
Borsa günü düşüşle tamamladı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı
Çorum'da feci kaza: Kamyonetin çarptığı adam ağır yaralandı
Sigaraya bir zam daha
Sigaraya bir zam daha