Sigaraya bir zam daha geliyor! Tarihi açıkladılar

Sigara fiyatlarına, eylül ayında bir zam daha gelmesi bekleniyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar yaptığı açıklamada, “Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz” dedi.

Sigara fiyatlarına, temmuz ve ağustos ayında yapılan zamların ardından bu ay içinde bir zam daha gelecek.

TELE1’de yer alan habere göre, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, fiyatlara 3 ila 5 lira arasında artış yapılacağını açıkladı.

DÜNDAR ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Zammın, eylül ayının ilk haftalarında geleceğini belirten Dündar, “Zammı eylül ayının içinde bekliyoruz. Tarih belli ama aksama olabilir diye tam tarih vermiyoruz. Bu ayın içinde 3-5 TL aralığında bir zam olacak. Eylül ayının ilk haftaları diyebiliriz“ diye konuştu.

"STOK SORUNU DEVAM EDİYOR"

Tekel bayilerin, ellerindeki ürünün kısıtlı olduğunu belirten Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu mevcutta devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar. Onun içinde ellerindeki malı çok fazla eritmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

SIRADA ALKOL MÜ VAR?

Dündar, “Alkollü içkilere yönelik bir zam beklentiniz var mı?”, sorusuna ise “Alkole şu anda bir zam geçişi yok” yanıtını verdi.

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