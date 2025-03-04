Sigaraya büyük zam! Cebinizi daha çok yakacak

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Sigaraya büyük zam! Cebinizi daha çok yakacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni zam geldiğini açıkladı. Dündar, bir sigara grubunun ilk zammı açıkladığını duyurarak, 8 TL’lik artış yapıldığını bildirdi.

Yeni yılda yapılan sigara zamlarına mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL’lik artış yapıldığını duyurdu. Dündar, "İlk zam JTİ gurubundan" diyerek artışı duyurdu.

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EN PAHALI SİGARA 91 LİRA OLDU

Grubun en düşük sigara fiyatı gelen zamla birlikte 75 TL’ye çıkarken, en pahalı sigarası da 91 lira oldu.

"8-9 TL ARASI ZAM GEÇİŞİ OLDU"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sigaralara 8-9 TL arası zam geçişi olduğunu duyurdu.

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