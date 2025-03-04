Sigaraya büyük zam! Cebinizi daha çok yakacak

Yeni yılda yapılan sigara zamlarına mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL’lik artış yapıldığını duyurdu. Dündar, "İlk zam JTİ gurubundan" diyerek artışı duyurdu.

Sigaraya okkalı zam geliyor. Tiryakiler şimdi yandı. En ucuzunun fiyatı belli oldu

EN PAHALI SİGARA 91 LİRA OLDU

Grubun en düşük sigara fiyatı gelen zamla birlikte 75 TL’ye çıkarken, en pahalı sigarası da 91 lira oldu.

"8-9 TL ARASI ZAM GEÇİŞİ OLDU"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sigaralara 8-9 TL arası zam geçişi olduğunu duyurdu.