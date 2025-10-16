Sigaraya bir zam daha geldi! Türkiye’deki tütün pazarının önde gelen firmalarından Philip Morris grubuna ait markalara yapılan zam, bugünden itibaren geçerli oldu. En ucuz sigara paketi 95 TL’ye, ortalama fiyatlar ise 100-105 TL aralığına yükseldi. Bir dal sigaranın fiyatı artık 5 TL’ye ulaştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zammı sosyal medya hesabından, “Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun! En ucuz sigara 95 TL, diğerleri 100-105 TL” sözleriyle duyurdu.



Zam, vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. Bir sigara kullanıcısı, “İktidar, alkol, tütün ve akaryakıta zam yaparak bütçe açığını kapatıyor. İçenlere kötü gözle bakılıyor, ama devlet bu ürünlerden büyük gelir elde ediyor” diyerek sitem etti.

Başka bir tiryaki ise, “Dünya uzayı keşfederken, biz zamlarla geçmişe dönüyoruz. Dedelerimiz gibi tütün sarıp içeceğiz, bu fiyatları ödemek imkânsız” şeklinde konuştu.

Ekonomik sorunlar nedeniyle sık sık zamlanan sigara fiyatları, tiryakileri alternatif arayışlara yöneltiyor. Kimi vatandaşlar tütün sarmaya başlamışken, kimileri de kaçak ürünlere yöneliyor. Uzmanlar, zamların kaçak tütün ticaretini artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Hükümetin vergi gelirlerini artırmak için tütün ürünlerine uyguladığı zamlar, özellikle düşük gelirli vatandaşları zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tütün ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisi (ÖTV), devlet bütçesine önemli bir katkı sağlıyor. Ancak bu durum, sigara kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Zamların sosyal etkileri de tartışılıyor.

“Yak bir sigara” gibi arkadaş ortamlarının vazgeçilmez söylemi, yüksek fiyatlar nedeniyle artık nostaljiye dönüşebilir.