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Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?

Ocak ayı itibariyle pek çok ürüne gelen zamlardan biri de sigaraya oldu. Birçok sigara grubuna zam gelmişken son olarak bazı sigara grubuna indirim geldi. Peki, Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi? Sigaraya indirim mi geldi?

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:45
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Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?

Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından sigara grubuna indirim geldiğini paylaştı. En son sigaralara 4 TL’ye varan zam gelmişti. Peki, Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?

Yeni yıl gelmesiyle Ocakta sigaralara zam gelmişti. Pek çok sigaraya 4 TL’ye zam gelmişti.

Yükselen fiyatlar sonrası BAT ve JTI grupları sigara fiyatlarını 1 TL geri çekerken, bu gruplara bugün PM de dahil oldu.

EN UCUZ SİGARA KAÇ TL?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubunun bazı sigaralarda 1 TL indirime gittiğini duyurdu. Yapılan indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 38 TL'den satılacak.

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