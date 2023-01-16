Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından sigara grubuna indirim geldiğini paylaştı. En son sigaralara 4 TL’ye varan zam gelmişti. Peki, Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?
Yeni yıl gelmesiyle Ocakta sigaralara zam gelmişti. Pek çok sigaraya 4 TL’ye zam gelmişti.
Yükselen fiyatlar sonrası BAT ve JTI grupları sigara fiyatlarını 1 TL geri çekerken, bu gruplara bugün PM de dahil oldu.
EN UCUZ SİGARA KAÇ TL?
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubunun bazı sigaralarda 1 TL indirime gittiğini duyurdu. Yapılan indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 38 TL'den satılacak.
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