Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından sigara grubuna indirim geldiğini paylaştı. En son sigaralara 4 TL’ye varan zam gelmişti. Peki, Sigaraya indirim mi geldi? Hangi sigaralara ne kadar indirim geldi?

Yeni yıl gelmesiyle Ocakta sigaralara zam gelmişti. Pek çok sigaraya 4 TL’ye zam gelmişti.

Yükselen fiyatlar sonrası BAT ve JTI grupları sigara fiyatlarını 1 TL geri çekerken, bu gruplara bugün PM de dahil oldu.

EN UCUZ SİGARA KAÇ TL?

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PM grubunun bazı sigaralarda 1 TL indirime gittiğini duyurdu. Yapılan indirimin ardından grubun en ucuz sigarası 32 TL, en pahalı sigarası ise 38 TL'den satılacak.