Sigarada 4 markaya zam. 4 lira birden yükseldi

Sigara fiyatlarına son zam Eylül ayının ikinci haftasında yapılmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurmuş, zam oranının 1,50 TL olduğunu ifade etmişti.

Aynı günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da Twitter’dan paylaşım yaparak, yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapılacağını ifade etmişti. Yapılan duyurulardan sonra alkol ve sigaraya zamlar gelmişti.

4 SİGARA TÜRÜNE 4 TL ZAM

Yeni yıla sayılı günler kala zam haberleri gelmeye devam ederken, vatandaşın cebini etkileyecek bir haber de sigaradan geldi.

Yapılacak zammın yılbaşını beklemeyeceği, Aralık ayında uygulanacağı iddia edildi.

JTİ grubunda yer alan sigara markası Winston fiyatları 30-32 TL arasında satışa sunulmaya başlandı.

Aynı grupta yer alan diğer sigaraların fiyatları şöyle:

Camel Slender 29,5 TL

Camel 30 TL

Monte Carlo 29,5 TL,

LD 29,5 TL

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL