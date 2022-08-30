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Sigaraya zam göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı açıkladı. En ucuz sigaranın fiyatı ne olacak

Temmuz ayında yapılan sigara zamlarından sonra yeni bir zam ihtimali daha ortaya çıktı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, sigaraya 2 lira daha zam yapılamasının beklendiğini söyledi. Zammın gelmesi durumunda en ucuz sigara 29.5 olacak.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:47
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:03
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Sigaraya zam ihtimali. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar 2 lira zam yapılacağını söyledi

Sigaraya zam göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı açıkladı. En ucuz sigaranın fiyatı ne olacak
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Sigara fiyatlarına son zam Temmuz ayında yapılmıştı. 2 Temmuz Cumartesi günü ‘JTİ’ isimli sigara grubuna zam yapılmıştı. Sonrasında ise Philip Morris BAT ve İmperial isimli sigara grubuna da 2 TL zam gelmişti.

ÖTV zammının ardından JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial grubuna uygulanan peş peşe sigara zammının ardından sigara fiyatlarına yeni zam geleceği iddia edildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'da bazı açıklamalarda bulundu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini şu sözlerle açıkladı:

Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz.

SİGARA ZAMMI SONRASI FİYATLAR KAÇ OLACAK

Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

ÜFE GÜNCELLEMESİ OLMAYACAK

2022 yılında sigara fiyatlarına ve alkollü içeceklere uygulanması beklenen %60'a varan ÜFE güncellemesi sigara fiyatlarına uygulanmayacağı aktarıldı.

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Son Evre Akciğer Kanseri Hastası
30.08.2022 12:43
Vatandaşta sigara ya verecek para kalmadı. İçmeyin, şu sigarayı. Her türlü hastalığının baş nedeni. Paranızla zehirleniyorsunuz.  
 
Son Evre Akciğer Kanseri Hastası
30.08.2022 12:43
Vatandaşta sigara ya verecek para kalmadı. İçmeyin, şu sigarayı. Her türlü hastalığının baş nedeni. Paranızla zehirleniyorsunuz.  
 
İthal
30.08.2022 12:43
Sigaradami akaryakıt gibi ithal  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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