Siğiller tıbbi olarak tedavi edilmesine karşın siğil duasıyla da tedavi edilmektedir. Siğilin ağrısını aldığına ve geçirdiğine inanılan siğil duası sık sık arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siğil duası nedir? Siğil için hangi dua okunur?

İnsan vücudunda birçok yerde ortaya çıkan siğiller insana deri üzerinde bir açıktan giren popillom adlı bir virüs nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle ellerde daha sık rastlanan siğilin bağışıklık sistemindeki zayıflamadan da kolaylıkla üreyebildiği görülmektedir. Peki, Siğili geçirmek için hangi dua okunur?

SİĞİL İÇİN HANGİ DUA OKUNUR?

Siğil üzerine okunarak zamanla iyileşme beklenen dualar bulunmaktadır. Bunlar tek başına dua ile okunarak iyileşebildiği gibi tıbbi tedavi ve dua okumak suretiyle de iyileşebilmektedir.

SİĞİL DUASI

‘’Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi. Amin.’’

‘’Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allahım bendeki siğiller küçült. Duası okunarak siğil olan bölgeye bazı uygulamalara göre tuz sürülerek bazı uygulamalara göre metal sürülerek siğilin yok olmasına dua edilmektedir. ‘’

SİĞİLİN GEÇMESİ İÇİN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Genellikle eller ve vücutta görülen siğillerin tedavisi için en çok bilinen siğil duası okunduktan sonra diğer dualar da okunarak tedavisi istenmektedir.

Diğer siğil ve temriye duası olarak okunan dua ise şöyledir;

‘’Em ebramu emran fe inna mübrimun.’’

‘’Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak gerçekte biz işi sağlam tutarız. ‘’

Hazreti Peygamberin siğiller üzerine okuduğu dua ve uygulama ise şöyledir;

‘’Allahümme müsağğiral kebiri ve mükebbiressağiri sağğir ma bi’’ duası okunarak hem şahadet parmakla siğil üzerine gezdirerek hem de üflenerek bu dua okunmaktadır.

‘’Senessemuhu alel hurtum. İnna belevnahum kema belevna ashabel cenneh, iz aksemu la yasri munneha musbijin. Vela yestesnun. Fe tafe aleyha taifun min rabbike ve hum naimun. Fe asbahat kes sarim. Amin. ‘’

Dua ayak üzerinde bulunan siğil üzerine kalem ile daire şekline alınarak besmele çekilerek okunmaktadır. Her siğil için ayrı okunabildiği gibi siğiller geçene kadar okumaya devam edilmektedir.