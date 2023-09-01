Sığınmacı ve kaçaklara tepkiler artınca devreye Diyanet girdi

Sayıları 10 milyonu bulan sığınmacılar karşı tepkiler artınca devreye Diyanet girdi. Dindar olmayan herkesi ayrıştıran Diyanet son Cuma hutbesinde konu sığınmacılar olunca ‘birlik olalım’ dedi.

Sığınmacı ve kaçaklara tepkiler artınca devreye Diyanet girdi

Editör: Serkan Talan

Türkiye’de sayıları 10 milyonu bulan sığınmacı ve kaçakların neden olduğu sosyal ve ekonomik problemler devam ediyor. Her gün binlerce kaçak özellikle İran ve Suriye sınırından ellerini kollarını sallayarak Türkiye’ye giriş yapıyorlar.

İktidarın sığınmacıları ülkelerine göndermek yerine Türkiye’de tutmak için harcadığı milyarlarca dolar para ve sığınmacıların neden olduğu taciz, hırsızlık ve cinayet gibi suçlar vatandaşlarda sığınmacı karşıtlığını artıran ana unsurlar oldu.

Son dönemde hızla artan sığınmacı karşıtlığına karşı Diyanet’in harekete geçtiği ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı Cuma hutbesinin ana unsuru sığınmacılar oldu. Diyanet’in “Sakın incitme bir canı” başlıklı hutbesinde ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin kültürümüzde hoş karşılanmadığı belirtildi.

Hutbede ‘suçun şahsiliği’ ilkesine dikkat çekilerek “Aile, etnik köken, inanç ve mezhep gibi aidiyetleri kötülük işleyenle bir tutmaz. İşlenilen suçu genelleştirerek hiçbir masum cana kıymaz” ifadeleri yer aldı.

Hutbenin son bölümünde ise ‘birlik’ ve ‘beraberlik’ mesajı veren Diyanet şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıştırıcı değil, birleştirici olalım. “Sakın incitme bir cânı, yıkarsın arş-ı Rahmân’ı” hassasiyetiyle her insana, canlı cansız tüm mahlûkata sevgi ve şefkatle muamele edelim. Birlik ve beraberliğimizi, toplumsal barış ve huzurumuzu zedeleyecek her türlü söz, tutum ve davranışla topyekün mücadele edelim. Unutmayalım ki, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi koruduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yoktur.”

İşte Diyanet'in o hutbesi:

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