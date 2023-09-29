Sığınmacılar Türkiye’de kalsın diye gönderilen para İslami oyunlara aktarıldı. Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler’in sığınmacıların Türkiye’de kalmasına yönelik entegrasyon projeleri için gönderdiği paranın İslami Dayanışma Oyunları’na aktarıldığı Sayıştay’ın raporunda ortaya çıktı.

Sığınmacılar Türkiye’de kalsın diye gönderilen para İslami oyunlara aktarıldı. Sayıştay raporunda ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, spor yoluyla sosyal uyum projesi için anlaşma imzalanmış, bu sayede sığınmacıların Türkiye’de kalması amaçlanmıştı. Sayıştay raporlarında ise bu proje için gönderilen paranın İslami Dayanışma Oyunları’na aktarıldığı ortaya çıktı.

Rapora göre, Olimpik Mülteci Vakfı tarafından “Mülteci ve Türk Gençleri Arasında Spor Yoluyla Sosyal Uyum ve Katılımın Güçlendirilmesi” Projesi’nin ikinci aşaması için gönderilen 864 bin 637 doların yaklaşık beş ay nemalandırılmadan vadesiz hesapta tutulduğu ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK KAYIP YAŞANDI

Kanun ve yönetmelikler ise bu paraların değer kaybetmemesi adına bankada değerlendirilmesini belirtirken, milyonlarca liralık bir kayıp yaşandığı raporlara yansıdı.

9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen spor organizasyonuna ilişkin muhasebe işlemlerinde, özel hesaba 2021 ve 2022 yıllarında bakanlık bütçesinden toplam 240 milyon 250 bin TL kamu kaynağı transfer edildi. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bu tutardan 2.7 milyon TL’lık bakiye bakanlık hesaplarına aktarıldı.

Bakanlık mali tabloların incelenmesinde harcanan tutarın 237 milyon TL olduğu tespit edildi. Koordinatörlük bünyesindeki muhasebe birimi tarafından oluşturulan mali tablolara göre ise bu rakamın 244 milyon TL olduğu anlaşıldı.

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