Sakız Adası'nda sığınmacıları taşıyan botun kayalıklara çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Yunan basınındaki haberlerde, kazanın dün akşam yerel saatle 22.30 sularında Pandukios bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında birçok kişinin kurtarıldığı kaydedilen haberlerde, 2 sığınmacı kadının cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Haberlerde, yaralıların Sakız Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, diğer sığınmacıların ise VIAL Kabul ve Kimlik Tespit Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi.