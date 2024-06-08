Sığınmacıları Türkiye’de tutmaya çalışan AB ülkeleri 'Suriyeliler Suriye’ye' dedi

Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere Orta Doğu ülkelerinden gelen sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gelişini engellemek isteyen Avrupa Birliği, sığınmacıları Türkiye’de tutmak için yıllarca çaba harcıyor. Sığınmacıların Türkiye’de kalıcı hale gelmesi için çok sayıda projeye milyarlarca euro aktaran AB ülkeleri şimdi de Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istiyor.

Kıbrıs Rum Kesimi’nin başını çektiği 7 AB ülkesi yaptığı toplantıda Suriye’de bazı bölgelerin ‘Güvenli bölge’ ilan edilmesini isteyerek, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanı sıra toplantıya katılan Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, İtalya, Malta ve Polonya Suriye'deki durumun önemli ölçüde iyileştiğini vurguluyor.

Toplantıya katılan yedi ülke, AB'nin göçmen akınına karşı Lübnan'a mali yardımları artırması gerektiğini de vurguladı.

Ortak açıklamada, “Bir üye devletin sınırlarını ilgilendiren kararlar, göçmen kaçakçılığı yapan suç şebekeleri tarafından değil, ilgili üye devlet tarafından alınmalıdır” ifadeleri yer aldı.

“GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER ZORUNLU HALE DÖNEBİLİR”

Rum Yönetiminin İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou yaptığı açıklamada Suriyelilerin ülkelerine önce gönüllü olarak ülkelerine dönebileceklerini bir süre sonra ise zorunlu tutulabileceğini söyledi. Rum Bakan, Avrupa Birliği’ni sığınmacıların dönüşleri için daha gerçekçi adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den sonra en şok sığınmacı barındıran ülke olan Lübnan’da son dönemde artan sığınmacı karşıtlığı sonrası çok sayıda Suriyeli ülkeden ayrılıyor.

Toplantının başını çeken Rum Yönetimi, özellikle Lübnan üzerinden gelen sığınmacılara karşı mücadele ediyor.

Avrupa Birliği’nin sığınmacı politikasında nasıl bir değişikliğe gideceği henüz belirsizliğini koruyor.