Sığınmacıların ücretine rekor zam yaptı. 'Gazi İsmail Çavuş'un torunuyum' dedi

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Afyonkarahisar’da CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal sığınmacılar için aldığı bir karar ile gündeme geldi.

Köksal Belediye Meclisinde alındığını açıkladığı karara göre şehirde bulunan sığınmacılar için alınan nikah ücretinin 10 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu ücret Türk vatandaşları için 400 lira olarak alınıyor.

“SİNDİREMİYORUM”

Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısında alınan karara AKP’li meclis üyelerinden Mahmut Emin Birliktir karşı çıktığını açıkladı ve şehirde bulunan sığınmacıların misafir olduğunu, misafir olarak devam edilmesi gerektiğini söyledi. Köksal Birliktir’e yanıt vererek “Sindiremiyorum” ifadesini kullandı.

Misafirliğin belli bir süresi olduğunu ve seçim vaatlerinde şehirde bulunan sığınmacıların gönderilmesi konusunda vaat verdiklerini söyleyen Köksal alınan karar ile bu konu hakkında adım attıklarını şu sözler ile açıkladı:

"Burada bütün arkadaşlarımızda benimle aynı hassasiyeti taşıyordur. Ama kendi vatanını terk edip gelen, benim vatanıma hayrı olacağını düşünmüyorum. Bayramlarda ülkelerine gidiyorlar, tatillerde gidiyorlar. Dolayısı ile mağduriyetleri söz konusu değil.

Mağdur olmayan burada keyfi bir şekilde yaşayan, sırtını bizlere dayayanların memleketlerine misafirliklerin sona ererek dönmelerini düşünüyorum. Bundan sonra bu yönde kararlar alacağım. Benim esnafım ruhsat almak için zorluklarla uğraşırken sığınmacıların ruhsatsız olarak bedavadan para kazanmalarını ben sindiremiyorum.

Afyonkarahisar'daki tüm hemşerilerimin bizimle aynı görüşte olduğunu düşünüyorum"

BELEDİYE MECLİSİNDE BU KARAR İLE BERABER ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı olduktan sonra Mayıs ayında alınan kararlar sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlardan alınan nikah ücreti 400 lira iken sığınmacılardan alınan nikah ücreti 10 bin liraya çıkarıldı.

-Şehit aileleri, şehit yakınları, gaziler ve engellilere su tarifesi indirimi yüzde 50’den yüzde 85’e çıkarıldı. Belediyeye ait sosyal tesislerdeki çay kahve gibi içecekler yüzde 35 ile yüzde 45 arasında indirime gidildi.

-Emekliler için Çınarlar Lokali yapılacak ve burada çay 1 liraya satılacakken su ise maliyetine satılacak.

-Ekmek 5 liradan satılmaya devam edecek ve fiyat artışı yapılmayacak.

-Şehir dışına yapılan cenaze nakli için kilometre başına 6 lira alınıyordu, bu hizmet tamamen ücretsiz olarak verilecek.

DEM PARTİ AÇIKLAMASI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Köksal yerel seçim propaganda sürecinde yaptığı konuşmada Belediye’yi DEM Parti hariç herkesle beraber yöneteceklerini açıklamıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise İstanbul’da yaptığı açıklamada Köksal için kendisine yeni bir parti bulması gerektiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı ise daha sonra yaptığı açıklamada bu sorunun çözüldüğünü açıklamıştı.

GAZİ İSMAİL ÇAVUŞ

Burcu Köksal’ın gündem olan açıklamasında Gazi İsmail Çavuş’un torunu olduğunu belirtti. Gazi İsmail Çavuş’un torunu olduğunu henüz belediye başkanı olmadan önce de dile getiren Köksal, 2024’ün başında ziyaret ettiği Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nde yaptığı açıklamada kendisinin Gazi torunu olduğunu ve İsmail Çavuş’un İstiklal Savaşı Gazisi olduğunu açıklamıştı.