Sığınmacıya, kaçağa evet; şampiyonluk kutlamasına hayır!

Galatasaray’ın zaferi sonrası yurdun dört bir yanında sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş olanlar bir kez daha şampiyonluğu kutladı.



Bu ülkede net bir durum söz konusudur: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın milyonlarca taraftarı vardır ve bu 3 takımın şampiyonluğu ülkenin tüm şehirlerinde kutlanır.



Ancak bu durum bazı şehirlerde yaşanamadı…



Özellikle Konya, Samsun, Bursa ve Ankara’da o şehrin takımlarını destekleyen taraftarlar, Galatasaraylıların kutlama yapmasına engel olmaya çalıştı.



İş şampiyonluk kutlayanları dövmeye, otomobilleri durdurup sarı-kırmızı herhangi bir nesne varsa onu zorla almaya, otomobillere zarar vermeye kadar gitti.



21. yüzyılda, şehirlerin en işlek caddelerinde yaşandı bunları.



Bu şehrin takımlarının kendi liglerinde şampiyon olduklarında, İstanbul’un Boğaz Köprüsü’ne takımlarının bayraklarını asmalarını geçtim başka bir şeyden bahsedeceğim.



Kendisiyle aynı ülkede yaşayan insanların mutluluğuna göz diken bu fanatikler, milyonlarca sığınmacının, kaçağın ülkeye doluşmasına sessiz kaldı. Sandıkta gördük.



Türkiye’ye milyonlarca sığınmacının, kaçağın girmesini onaylayan iktidar, 28 Mayıs’ta Konya’da yüzde 72, Samsun’da yüzde 65, Bursa’da yüzde 54, Ankara’da ise yüzde 48 oy aldı.



Anlaşılan 77 milletten elini kollaya sallaya sallaya ülkeye gelen milyonlar; “tak” diye vatandaş yapılanlar, ülkenin demografik yapısının kasıtlı bir şekilde değiştirilmesine yönelik hamleler bir şampiyonluk kutlaması kadar rahatsızlık uyandıramamış…



Bunun üstüne ne söylenilebilir ki?