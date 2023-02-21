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Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur

Dünyanın her yerinde yetişme özelliğine sahip olan Sığır Dili otu adeta şifa kaynağı. İşte bilinmeyenleriyle Sığır Dili otu…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:08
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Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur

Sığır dili otu hangi hastalıklara şifa olur
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Genellikle yol kenarlarında yetişen ve ekim yapılmamış bölgelerde bulunuyor. Sığır dili otu hıyar otu, neşe otu, zembil çiçeği, mavi çiçek, çoban çedenesi ve turşu otu olarak da anılıyor

Sığır dili otu yararları arasında sayılabilecek en ilgi çekici özelliği; yılan sokmalarına ve zehrine iyi gelmesi. İşte diğer yararları:
Ayak şişmelerinde
Yara iyileştirici

SIĞIR DİLİ OTU HANGİ HASTALIKLAA İYİ GELİR?

Ciltte meydana gelen rahatsızlıklar, bronşit, nezle, kabızlık ve böbrek hastalıklarında da önemli bir yere sahiptir.

Halk arasında vesvese ve evham gibi hastalıkların görülmesinde, daralma ve kekeleme gibi konuşma rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir.

İnsanların başlıca rahatsızlıklarından olan idrar sökme, terleme, kalbin ritmi, mide hastalıkları, öksürme ve kusmada iyi gelir

Ağız ve diş bakımında, diş eti iltihapları ve onları kuvvetlendirmede önemli bir etkisi vardır.

Sebebi anlaşılmayan cilt çatlakları, egzama, ve temre gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

KULLANIMI NASILDIR?

Taze yapraklarıyla işlem yapıldığında ise yapraklar sıkılır, kilermeni ile karıştırılır ve içilirse hafakanları giderir. Aynı zamanda konuşamama rahatsızlıklarına da bir çözümdür.

Çocukların ağız içi iltihaplanması için kullanılan bu ot, sığırdili otunun yakılması ve elde edilen külü kullanmakla meşhur bir konumda yerini almıştır.

Değişik cilt çatlakları ve siğil gibi oluşan vücut rahatsızlıklarına sürülür ve bekletilir.İdrar söktürme gibi rahatsızlıklar için: bir su bardağı kaynamış suya 4-5 gram atılıp demlenmeye bırakılır.

Bronşit ve nezle gibi hastalıklar için: 1 lt suya sığırdili otu atılır ve yarım saat boyunca gözlenir. Günde iki kere içmek yaşamınızı kolaylaştıracaktır.



 

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