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İşte Sığır kuyruğu otunun akla gelmeyecek yararları

Sığır kuyruğu otu, geleneksel tıpta enfeksiyon giderici özelliğiyle biliniyor. Ancak bunun yanı sıra ilginç yararları da bulunuyor. Sözgelimi hem saç çıkarttığı konuşuluyor hem de hemoroide iyi geldiği söyleniyor. İşte Sığır kuyruğu otunun özellikleri…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 07:22
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Sığır kuyruğu otunun ilginç yararları

İşte Sığır kuyruğu otunun akla gelmeyecek yararları
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Sığırkuyruğu; Ege, Akdeniz coğrafyasında yoğun biçimde yetişen, boyu iki metreye kadar uzayabilen, kuraklığa dayanıklı, sarı renkli hoş çiçekler açan bir tür bitkidir. Bitkinin çiçek açtığı zamanlar yılın en sıcak geçen günlerine denk gelir. Bitki, yaygın biçimde demlenerek çay olarak tüketilir. Fakat aşırıya kaçıldığında ya da kontrolsüz tüketildiğinde çeşitli yan etkileri olduğu düşünülmekte

Bitkinin çok yoğun bir aroması yoktur, ferahlatıcıdır. Genellikle bal ile tatlandırılarak tüketiliyor. Nane ile beraber daha hoş bir tat alıyor. Ancak siyah çay gibi her gün, aralıksız biçimde kullanımı olası yan etkileri nedeniyle önerilmemek.
İçinde kumarın isimli bir madde barındırır ve bu madde kan inceltici etkiye sahip.

SIĞIRKUYRUĞU OTU YARARLARI NELERDİR?

Bitkinin hem yaprak, hem kök, hem de çiçek kısımları geçmiş yüzyıllarda insan ve hayvan tedavisinde çok çeşitli şekillerde kullanılmış.

Bitki, geleneksel tıpta uyku problemleri için de tercih edilen bir bitki olmuştur. Öksürük, kabızlık, iltihap, baş ve beden ağrısı şikayetleri en yaygın kullanım amaçlarıdır.

SAÇ ÇIKARIR MI?

Bitkinin kullanım alanlarından biri de kafada kelleşen bölgelerde yeni saç köklerinin çıkmasını sağlamakta. Saç çıkarıcı etkisi için genellikle bitkininin çiçek ve dal kısımları kaynatılır ve suyu kullanılır.
Sığır kuyruğu suyu tamamen soğutulur ve ev yapımı sirke ile karıştırılır. Bu karışım masaj yapılarak saç diplerine uygulanır. İşlemin ardından bir tülbent ile saç sarılır. Mümkünse 8 saat bu şekilde bekletilir ve ardından ılık su ile durulanır.

HEMOROİDE İYİ GELİR Mİ

Bitki hemoroid şikayetlerinde de harici olarak kullanılabilmektedir. Sığır kuyruğu basur için kullanılacaksa genellikle bitki öncesince zeytinyağı içinde bekletilir ve bu biçimde sarı çiçeklerin şifasının yağa geçmesi sağlanır. Sığırkuyruğu yağı harici olarak da basura uygulanıyor.

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