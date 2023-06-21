Sığırkuyruğu otu nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi geliyor

Nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi gelen sığırkuyruğu otunun faydaları dikkat çekti. Sığırkuyruğu otuyla ilgili detaylar haberimizde...

Sığırkuyruğu otu nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sığırkuyruğu otunun faydaları dikkat çekti.

Sığırkuyruğu ot, nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi geliyor.

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI NELERDİR?

Kış hastalıklarının çoğunluğunu enfeksiyon; yani mikrobik hastalıklar oluşturur. Kış aylarında havanın soğuması, hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda yaşanılması, özellikle çocukların maruz kaldığı soğuk algınlığının sürekli bulaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kış mevsiminde çocuklarda soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonları, sinüzit ve larenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarında da artış olur.

SIĞIRKUYRUĞU NASIL KULLANILIR?

Sığırkuyruğu bitkisinin çayı, yağı, sabunu, merhemi, tentürü, tütsüsü, hatta sirkesi bile yapılıyor. Dolayısıyla onu kullanabileceğiniz birçok farklı şekil bulunuyor diyebiliriz.

SIĞIRKUYRUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Güvenilir aktarlardan temin edeceğiniz, çiçekleri ve yaprakları bir arada paketlenen kurutulmuş sığırkuyruğu otunu alın. 1 su bardağı kadar kaynatıp bir kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyip 5-10 dakika arası demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı küçük bir süzgeç yardımıyla süzüp tanelerini içinden ayırın ve biraz ılıdıktan sonra afiyetle tüketin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz ama dikkat aşırıya kaçmayın.

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