Sığla yağının yararları nelerdir?

Sivilce ve akneleri kısa sürede yok eden, tekrar oluşmalarını engelleyen; kırışıklık açıcı etkileri olan sığla yağı ile kusursuz bir cilde sahip olmak zor değil! Sığla yağı cilde faydaları saymakla bitmez! İşte o faydtaları

Sivilceleri ve akneleri azaltır, çok kısa bir sürede sivilcelerden kurtulmanızı sağlar. Tekrar oluşumunu engeller.

Kırışıklıkları önler, cildi sıkılaştırır. Var olan kırışıklıkları açıcı etkiye sahiptir.

ağlı veya kuru cildin yağ dengesini sağlar. Alerjik ciltler haricinde tüm cilt tiplerinde kullanıma uygundur.

Aydınlatıcıdır. Ciltteki koyu lekelerin tonunun açılarak, yok olmasını sağlar. Güneş lekelerini yok edici etkisi vardır.

Vücuttaki çatlaklar üzerinde etkilidir. Hızlı kilo alıp vermeye bağlı ya da hamilelikten kaynaklı çatlaklardan kurtulmaya yardımcıdır.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarında etkilidir.

Sığla yağı gastrit, reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarında, (hemoroid) basurda, üst solunum yolu hastalıklarında da takviye olarak kullanılır. Kullanım şekli ve tüm faydaları için detaylı yazımıza göz atın.

Antibakteriyeldir, hijyen sağlar. Cildi temizler.

Açık ve belirgin gözenekleri küçültür. Kısa sürede sıkı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Sarkma gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Toparlayıcı etkisi vardır.

Yara iyileşmesini yardımcı olur, kuru ve çatlamış cildi onarır. Yara ve yanık izlerinden kurtulmada da yardımcıdır.

CİLT İÇİN NASIL KULLANILIR?

Sığla yağı, günlük olarak kullanılabilir. Yatmadan önce tüm yüzünüze ve dekolte bölgenize sürüp, sabah kalktığınızda ılık su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Bu uygulamanın düzenli yapılması sonucu, sığla yağının olumlu etkileri kısa süre içinde gözle görülür şekilde cildinize etki edecektir. 3 gün gibi kısa bir sürede bile sonuçlar gözle görülebilir seviyede olacaktır.

SİVİLCELER VE SİYAH NOKTALAR İÇİN SIĞLA YAĞI

Genç ya da yaşlı, özellikle yağlı cilde sahip olanların sorunu sivilceler ve siyah noktalar için sığla yağı ile güzel sonuçlar alınabilir. Sığla yağını tüm cilde uygulayarak akne ve siyah nokta oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Yüzünüzde çıkan sivilcelerden kısa süreden kurtulmak için az miktarda sığla yağını akneler üzerine uygulayıp 1 saat kadar bekletin ve ılık su ile temizleyin. Önce sivilce etrafındaki kızarıklık, ardından sivilce kısa süre içinde yok olacaktır.