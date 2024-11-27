Sigma Olomouc, Slovácko'yu 6 Yıl Sonra Evinde Yendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sigma Olomouc, Slovácko'yu 6 Yıl Sonra Evinde Yendi

Çek Cumhuriyeti 1. Lig'inin 15. hafta erteleme maçında Sigma Olomouc, Slovácko'yu 2-1 mağlup ederek rakibini, evinde 6 yıl sonra yenmeyi başardı.

Maç, 9 Kasım'da yoğun sis nedeniyle ertelenmişti. Erteleme karşılaşmasında da sisin etkisi altındaki Olomouc Stadyumu'nda mücadele eden ev sahibi ekip, ilk yarıda üstün oyun sergilemesine rağmen gol atmayı başaramadı. Slovácko, 40. dakikada Michal Kohút'un kafa golüyle öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Olomouc, 68. dakikada Jan Kliment'in golüyle eşitliği sağladı. Kliment, bu golle sezonun 11. golünü atmış oldu. Ardından, Slovácko'nun oyuncusu Matyáš Kozák, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, bu üstünlüğü iyi değerlendirdi. 83. dakikada Jakub Pokorný'nin kafa golüyle Olomouc öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.

Slovácko için işler daha da kötüye gitti; Merchas Doski 85. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Sonuç olarak, Olomouc, Slovácko'yu evinde 6 yıl sonra mağlup ederek 3 puanla moral buldu.

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