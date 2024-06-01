Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI VAR

Kadın çalışanlar üç çocuğa kadar doğum borçlanması/ücretsiz doğum ve analık izin sürelerini ekletebiliyor.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay ya da yedek astsubay okulunda geçen süreler de emekli olabilmek için borçlanma yapılabiliyor.

Diğer taraftan bazı meslek gruplarının da yapabilecekleri bulunuyor. Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler ile avukatlık stajında geçen süreler 8 Haziran 2022 yılında çıkarılan kolaylıkla sigorta borçlanmasına giriyor.