Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı

Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı
Kaynak: Ekonomim

EYT yasası ile yaş sınırının kaldırılması ile 1 milyon kişi emekli olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 yıl içinde 2 milyon EYT’linin emekli olacağını açıkladı. Peki EYT ile emekli olamayanlar ne yapmalı?

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 1

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun 08 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan ancak emekli olamayan EYT’lilere nasıl emekli olabileceklerini tek tek anlattı.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 2

Emekli olamayan EYT'liler prim gün sayısını tamamlamaları halinde işe başlama tarihi ve 18 yaş baz alınarak (erkeklerde) 25 yılda emekli olabiliyor.

8 Eylül 999 tarihinden önce sigorta girişleri olanların yaş şartı EYT yasası ile kaldırıldığı için prim gün sayıları baz alınarak emeklilik hakkı veriliyor.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 3

Kadınlar ve erkeklerde 18 yaş baz alındığında kadınların 20-erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması halinde
son ödenen 2520 gün primi esas alınarak hangi statüden emekli olacağı (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) belirlenen kişilerin emekli olacağı statünün prim gün sayısını tamamlamaları emekli olmaları için yeterli olacak.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 4

EMEKLİ OLMAK İÇİN GEREKLİ GÜN SAYISI

SSK'da ilk işe başlama tarihine göre 5000-5975 gün prim sayısı,
Bağ-Kur ve Emekli Sandığında kadınların 7200 prim gün, erkeklerde 9000 primi günü tamamlamaları halende kişi emekli olabiliyor.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 5

Prim gün eksiği olan çalışanlar SGK'ya prim borçlanması yaparak karşılığında para ödeyerek gün satın alarak erken emekli olabiliyor.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 6

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI VAR

Kadın çalışanlar üç çocuğa kadar doğum borçlanması/ücretsiz doğum ve analık izin sürelerini ekletebiliyor.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay ya da yedek astsubay okulunda geçen süreler de emekli olabilmek için borçlanma yapılabiliyor.

Diğer taraftan bazı meslek gruplarının da yapabilecekleri bulunuyor. Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler ile avukatlık stajında geçen süreler 8 Haziran 2022 yılında çıkarılan kolaylıkla sigorta borçlanmasına giriyor.

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 7

Özgür Erdursun diğer borçlanma şekillerini sıraladı:

-Grev ve lokavtta geçen süreler

-Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 8

-4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların borçlanmaları-1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim sürelerinin borçlandırılması-3201 sayılı kanuna göre yurtdışında geçen süreler-Bağ-Kur'da ödenmeyen günlerin ihyası

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Sigorta prim borçlanması yapacaklar kaç lira öder. SGK uzmanı tek tek anlattı 9

SİGORTA BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR

Şu anki asgari ücrete göre 31.12.2024’e kadar günlük borçlanmalar 213.35 lira ile 1.600 lira arasında.

Yurtdışı borçlanması ise 300 lira ile 2 bin 250 lira arasında.

Bağ Kur ihyası 230 lira ile 1.727 lira arasında.

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