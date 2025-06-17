Sigorta Tahkim Komisyonu’ndaki hakem açıkladı: “Uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulabilir”

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 2024 tarihli 2022/12790 Esas ve 2024/11374 dosyasından hareketle sigorta uyuşmazlıklarında ceza dosyalarında yapılan uzlaşma sonrası tazminat davası açılamayacağı yönündeki yerleşik uygulamayı değiştirme kararı, sigorta tahkim süreçlerindeki mağdurların yüzünü güldürdü. Sigorta sektöründeki uzmanlar ise mağdurların haklarını koruma açısından dönüm noktası olan kararla birlikte, tazminat taleplerinde artışa yol açabileceğini belirtti. Sigorta Tahkim Komisyonu’nda uyuşmazlık hakemi olarak görev yapan Avukat İbrahim Halil Güneş bu kararın Türkiye’de sigorta uyuşmazlıklarının çözümünde yeni bir sayfa açabileceğinin altını çizerek komisyona başvurmanın avantajlarını açıkladı.

“Sigorta uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulabilir”

2024 yılında 614 bin 576 başvuru yapıldığını ve 641 bin 327 sigorta uyuşmazlığının karara bağlandığını, karara bağlama süresinin ortalama 89 gün olduğunu belirten Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi İbrahim Halil Güneş, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’de sigorta uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözümü için geliştirilen alternatif yöntemlerden biri olan Sigorta Tahkim Komisyonu, birçok vatandaş tarafından yeterince tanınmıyor. Hukukçular arasında bile bu komisyonun sigorta şirketleri tarafından kurulduğu ve onların denetiminde olduğu yönünde yanlış bir algı yaygın. Ancak Sigorta Tahkim Komisyonu’nda görev yapan hakemler, ilgili mevzuat uyarınca sigorta hukuku alanında 5 yıl ve sigortacılık alanında 10 yıllık sigortacılık ve sigorta hukuku alanında deneyimi bulunan avukatlar, hakimler, sigortacılar ve akademisyenler arasından sınavla seçiliyor. Halihazırda Türkiye’de Sigorta Tahkim Komisyonu web sitesinde de yayınlanan hakem listesinde hayat dışı branşlarda 366 ve hayat branşında 6 sigorta hakemi bulunmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu hakemleri anayasaya, kanunlara ve hukuka uygun olarak, vicdani kanaatlerine göre bağımsız ve tarafsız kararlar veriyor.”

“Uyuşmazlıklar, hakemler tarafından en fazla 4 ay içinde karara bağlanıyor”

Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi Av. İbrahim Halil Güneş, Komisyon’a başvuru yapmanın avantajlarını şu şekilde sıraladı: “Sigorta Tahkim Komisyonu’na iletilen uyuşmazlıklar, hakemler tarafından en fazla 4 ay içinde karara bağlanıyor. Bu, mahkeme süreçlerine kıyasla çok daha hızlı bir çözüm sunuyor. 21 Mayıs 2025 itibarıyla 28 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda verilen kararlar kesin olurken, 300 bin TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar temyize tabi oluyor. Bunun dışında istinaf kanun yoluna başvuru aşamasının bulunmaması da süreci sadeleştiren bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.”

“Hakem kararları mahkeme kararı gücünde”

Vatandaşları bu alternatif çözüm yöntemini daha sık kullanmaya davet eden Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakemi Avukat İbrahim Halil Güneş, hakemlerin her yıl yüzbinlerce sigorta uyuşmazlığını karara bağladığını ve vermiş oldukları kararların mahkeme kararı gücünde ve ilam hükmünde olduğunu, bu kararların icra takibine konulabileceğini belirtti. Hakemlerin tamamen ve hiçbir kişi ya da kurumun etkisi altında kalmadan bağımsız ve tarafsız karar verdiğini, bu nedenle vatandaşların bu konuda müsterih olması gerektiğini açıkladı.