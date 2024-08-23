Sigvon Group Mahkemesi 12 Kasım’da görülecek

Kocaeli ve Sakarya’da vatandaşları inşaat vaadiyle kandıran ve sonrasında kayıplara karışan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’e karşı açılan dava 12 Kasım’da Kocaeli’nde görülecek.

Sigvon Group, Sigvon Enerji ve Sigvon İnşaat isimleriyle çeşitli medya organlarında, Kocaeli’nin altyapısını biz yaptık, Kazakistan’da iş yapıyoruz gibi söylemlerde bulunan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’in inşaat vaadiyle vatandaşları mağdur ettiği anlaşıldı.

Tarık Tuncer ve Cafer Çetin, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara farklı şirketlerin projelerini göstererek göz boyadığı, sözleşme yapıldıktan sonra ise ödemeyi Tarık Tuncer’in annesi Pakize Tuncer’in hesaplarına istediği belirtiliyor. Öte yandan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’in Kartepe’de birçok mimarlık ofisine ve inşaat malzemecisine de borcu bulunuyor. Mağdurlar, Sigvon Group, Sigvon Enerji ve Sigvon İnşaat isimleriyle faaliyet gösteren bu yapıya karşı uyarıyor.