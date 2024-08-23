Sigvon Group Mahkemesi 12 Kasım’da görülecek

Düzenleme: Kaynak: Bülten
Sigvon Group Mahkemesi 12 Kasım’da görülecek

Kocaeli ve Sakarya’da inşaat vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’e karşı açılan dava, 12 Kasım’da Kocaeli’de başlayacak. İddialara göre, birçok kişiyi mağdur eden iki şüpheli, vaat ettikleri projeleri hayata geçirmeden kayıplara karıştı.

Kocaeli ve Sakarya’da vatandaşları inşaat vaadiyle kandıran ve sonrasında kayıplara karışan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’e karşı açılan dava 12 Kasım’da Kocaeli’nde görülecek.

Sigvon Group, Sigvon Enerji ve Sigvon İnşaat isimleriyle çeşitli medya organlarında, Kocaeli’nin altyapısını biz yaptık, Kazakistan’da iş yapıyoruz gibi söylemlerde bulunan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’in inşaat vaadiyle vatandaşları mağdur ettiği anlaşıldı.

Tarık Tuncer ve Cafer Çetin, ağlarına düşürdükleri vatandaşlara farklı şirketlerin projelerini göstererek göz boyadığı, sözleşme yapıldıktan sonra ise ödemeyi Tarık Tuncer’in annesi Pakize Tuncer’in hesaplarına istediği belirtiliyor. Öte yandan Tarık Tuncer ve Cafer Çetin’in Kartepe’de birçok mimarlık ofisine ve inşaat malzemecisine de borcu bulunuyor. Mağdurlar, Sigvon Group, Sigvon Enerji ve Sigvon İnşaat isimleriyle faaliyet gösteren bu yapıya karşı uyarıyor.

1a.png

2a.png

3a.png

4a.png

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı Yerel Haberler
Milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2 şüpheli Mersin'de tutuklandı
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi Ekonomi
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi Yerel Haberler
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi Gündem
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu Yaşam
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü Yerel Haberler
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim Gündem
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim