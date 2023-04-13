﻿SİHA, suikast, seçim!!!

Hem PKK, hem HDP yöneticilerinin son günlerde seçim kaygısıyla yaptıkları ürkütücü açıklamaların perde gerisi sorgulandığında, örgütün sınır ötesinde yaşadığı gerginliğin izleri de ortaya çıkıyor...

Türkiye sınır ötesindeki terör tehdidini yok etmek için çabalarken, "nokta operasyonları"nda ulaşılan sonuçlar PKK'nın yaşadığı gerginliği iyice arttırıyor olmalı ki, seçimin sonucunu hedef alan kışkırtıcı açıklamalar hiç durmuyor...

Bu arada, örgütün farklı kanatlarının 14 Mayıs seçimlerini bir "özgürleşme" umudu olarak göstermesinin perde gerisinde nasıl bir plan(!) olduğu sorusu da yurttaşlar arasında daha fazla yanıt arıyor...

Türk Ordusu olası sınır ötesi harekât için Güneydoğu'da teyakkuz halindeyken, seçimler nedeniyle eyleme ara verdiğini duyuran PKK ve onun Suriye'deki koluna yönelik operasyon endişesi büyük boyutlara ulaşmış...

Bu endişede, güvenlik birimlerinin 2018 yılı başından itibaren etkisiz hale getirdiği PKK'nın üst düzey elemanlarının sayısının 100'ü geçmesinin etkisi de var...

PKK'nın askerî yapılanmasının üst düzey isimlerinden biri olan ve örgütün Suriye sorumlularından "Nurettin Sofi" kod adlı Halef el Muhammed'in, Irak'ta öldürüldüğü de, 8 Mayıs 2021'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı...

Örgüt içinde şok etkisi yaratan operasyonun hem bölgedeki istihbarat ajanları, hem de SİHA'ların ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiği duyurulmuştu...

Nurettin Sofi, o güne kadar örgütün askerî kanadında öldürülen en üst düzey isimdi…

18 Kasım 2021'de öldürüldüğü duyurulan PKK kurucularından Ali Haydar Kaytan da örgütün en önemli isimlerinden biriydi...

Bu arada, TSK'nın istihbarat birimleri ile birlikte gerçekleştirdiği nokta operasyonlarının çoğunda da, PKK ve HDP'nin tepki gösterdiği SİHA'lar kullanılmıştı...

Örneğin; 31 Mart 2018'de Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 6 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından, SİHA'lar havalanmış ve yerleri tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmişti...

Öldürülen teröristlerden Ali Tekin'in 2017 yılında Kandil'den özel görevlendirmeyle PYD-YPG saflarından ayrıldığı ve Türkiye'ye geldiği tespit edilmişti...

"Reber Andok" kod adlı Tekin'in, militanlara "suikast" ve sabotaj eğitimi verdiği duyurulmuştu...

HELİKOPTER, "ABD", PATLAMA!..

7 Nisan'da Irak'ta meydana gelen gizemli bir patlama ise PKK'daki şoku büyük boyutlara ulaştırmıştı...

Irak'ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamadan PKK/YPG'nin Suriye'deki sorumlusu "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kıl payı kurtulduğu ortaya çıkmıştı...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, konvoyda üç Amerikalının da bulunduğunu duyururken, ABD'de yayın yapan Wall Street Journal gazetesi saldırının insansız hava aracıyla düzenlendiğini duyurmuştu...

PKK yöneticisi Ferhat Abdi Şahin son operasyonda etkisiz hale getirilseydi, örgütün Suriye'de Amerika desteğiyle yürüttüğü ordulaşma çabaları büyük darbe alacaktı...

Bu arada Süleymaniye'deki patlamanın, 17 Mart'ta, Duhok yakınlarında PKK'lıları taşıyan bir helikopterin düşmesinin ardından yaşanması da dikkat çekiciydi...

İçinde 3'ü kadın 7 PKK'nın öldüğü helikopterin Irak'tan, PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gitmek üzere havalandığı ortaya çıkmıştı...

Türkiye bu olayın ardından Süleymaniye havalimanı için hava sahasını kapatmıştı...

Pentagon yetkilileri Ferhat Abdi Şahin'in Amerikalı askerlerce korunup korunmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınırken, Abdi'nin yurt dışına kaçmış olabileceği de medyaya yansımıştı...

Nitekim Abdi saldırı sonrası bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada,

"Türk devleti ilk defa beni hedef almıyor ve bunun son olmayacağını da biliyorum" dedi.

ABD'liler, Abdi'yi neden koruduklarına ilişkin soruları yanıtlamaktan kaçınırken, PKK yöneticisini ABD'li general Matthew McFarlane ve KYB lideri Mafel Talabani ile gösteren fotoğraf bizzat Talabani'nin Twitter hesabından yayımlanmıştı...

HDP/PKK, BEKLENTİ!..

SİHA'ların saldırısından son anda kurtulan Ferhat Abdi Şahin için sadece Amerika ve Talabani'nin üzülmediği, HDP'nin de iyice kaygılandığı ortaya çıkmıştı...

Çünkü HDP Merkez Yürütme Kurulu, "Süleymaniye havaalanına yapılan saldırıyı kınıyoruz demekten" kaçınmadı...

Evet; 14 Mayıs seçimlerine gidilirken partiler sadece sandıkta nasıl bir sonuç alacakları kaygısını yaşamıyor...

2019'dan bu yana büyük operasyonlarla erozyon yaşayan PKK ve onun Suriye'de ordulaşmaya çalışan kolu PYD/YPG'de de gözünü seçimlerin sonuçlarına dikmiş...

40 yılı aşkın süredir devam eden terör tehdidi Türkiye'de sürekli gerginlik yaratırken, hem PKK hem de HDP yöneticilerinin, "PKK'ya karşı operasyonlarla sınır ötesi harekat dursun" şeklindeki çağrıları, sandığa gitmeye gitmeye hazırlanan milyonlarca yurttaşı hem şaşkınlığa, hem tedirginliğe sürüklüyor...

Bu arada; hem PKK'nın sınır ötesi harekat endişesi, hem de SİHA'larla örgüte büyük kayıplar verdiren nokta operasyonu kaygıları seçim sürecinde iyice artarken, HDP'lilerin, "100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz, İmralı'nın kapılarının açılması zamanı gelmiştir, Öcalan'ı özgürleştireceğiz, siyasi suçlulara genel af ilan edeceğiz" şeklindeki açıklamaları da seçmenin kafasını karıştırmaya devam ediyor...

Konu özellikle "terör" ve destekçiliğinin kime yarar, kime zarar(!) vereceği olunca, etki-tepki ikilemi seçimin sonucunu çok karıştıracak vesselam!..