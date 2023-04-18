Sıhhi tesisatçıya şok polis baskını

Konya'da narkotik ekipleri bir sıhhi tesisatçı olarak faaliyet gösteren bir iş yerine düzenledikleri baskında, uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Sıhhi tesisatçıya şok polis baskını

İHA'nın haberine göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Bu çerçevede narkotik ekiplerinin Karatay, Meram, Selçuklu ilçelerinde sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde narkotik ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesinde bir sıhhi tesisatçıda uyuşturucu bulunduğu ihbarını değerlendirmeye aldı.

İş yerine baskın yapan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zehir tacirlerinin kullandığı uyuşturucu madde bulundu. Baskın yapılan iş yerinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 2’si işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin ise polisteki sorgusu sürüyor.

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