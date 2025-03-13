Sihirli Annem geri dönüyor! Oyuncu kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Sihirli Annem geri dönüyor! Oyuncu kadrosu belli oldu

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizisi yeniden çekiliyor. Fenomen dizi, bu sefer beyazperdeye yansıtılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır Londra’da yaşayan dizinin Betüş’ü İnci Türkay filmde başrol oynayacak.

ESKİ KADROYLA BEYAZ PERDEDE

Geçtiğimiz yıllarda dijital bir platformda yeni bir kadroyla çekilen dizi, eski kadrosuyla beyazperdeye uyarlanacak.

Filmin yakında sete çıkması planlanıyor.

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KİMLER ROL ALACAK?

Filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alacak.

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