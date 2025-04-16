Sihirli Annem'de Defne Joy Foster sürprizi! Yıllar sonra geri dönüyor

Kaynak: 2. Sayfa
Sihirli Annem'de Defne Joy Foster sürprizi! Yıllar sonra geri dönüyor

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında vefat etmişti. Defne Joy Foster ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Usta oyuncu Nevra Serezli, filmdeki Defne Joy Foster sürprizini açıkladı.

Defne Joy Foster, vefatının üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen hala sevilerek hatırlanıyor. Ünlü isim teknoloji sayesinde yeniden izleyiciyle buluşacak. Sihirli Annem 22 yıl aradan sonra film oluyor.

2. Sayfa'nın haberine göre; usta oyuncu Nevra Serezli, dizide kızı Eda'yı canlandıran fakat 2011’de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'a değindi. Nevra Serezli, “Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ünlü isim, muhabirlerin, “Filmde yer alacak mı ya da nasıl yer alacak?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz.” Nevra Serezli, muhabirlerin yapay zeka vurgusu üzerine “Öyle bir şey düşünülüyor, yapılacak herhalde” dedi.

Bu dijital dönüşümle birlikte, hem eski hayranları hem de yeni kuşaklar onu yeniden tanıma fırsatı bulacak.

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