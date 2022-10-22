﻿İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle gönüllerde taht kuran İnci Türkay, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.
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Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'ya gitti
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İnci Türkay, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Ali annesinin boyunu geçerken; takipçileri ikilinin fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.Ünlü oyuncunun sevenleri, "Abla-kardeş gibisiniz", "Oğlunuz sizin kopyanız" ve "Oğlunuz olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yorumlarda bulundu
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.Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle Türk izleyicisinin kalbine taht kuran İnci Türkay, uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
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49 yaşındaki Türkay'ın son halini görenler 'Yıllar hiç işlememiş' demeden edemiyor.