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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'de Betüş karakterini canlandıran İnci Türkay, oğluyla tatil fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncuya beğeni yorumu yağdı.

Galeri Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:39
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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş Peri' karakteriyle gönüllerde taht kuran İnci Türkay, yaşamını İngiltere'de sürdürüyor.

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

Eski manken Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan oyuncu İnci Türkay, ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İtalya'ya gitti

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

İnci Türkay, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

Ali annesinin boyunu geçerken; takipçileri ikilinin fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yaptı.Ünlü oyuncunun sevenleri, "Abla-kardeş gibisiniz", "Oğlunuz sizin kopyanız" ve "Oğlunuz olduğunu bilmiyorduk" şeklinde yorumlarda bulundu

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

.Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Betüş' karakteriyle Türk izleyicisinin kalbine taht kuran İnci Türkay, uzun zamandır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

49 yaşındaki Türkay'ın son halini görenler 'Yıllar hiç işlememiş' demeden edemiyor.

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İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

İşte İnci Türkay'ın son paylaşımları...

9/13
İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

10/13
İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

11/13
İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

12/13
İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

13/13
İnci Türkay'ın oğlu ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. 'Sihirli Annem'in Betüş'ü beğeni butonunu çökertti

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