'Sihirli Annem'in 'Çilek'i evlilik yolunda ilk adımı attı! Pozlarına beğeni yağdı

'Sihirli Annem' dizisindeki 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, uzun süredir aşk yaşadığı Oğulcan Can'dan geçen ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.
DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI
26 yaşındaki oyuncu, "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı.
Çift, önceki akşam Çengelköy'deki bir mekanda nişan töreni düzenledi.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
İkili, bu mutlu günlerine dair fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Zeynep Özkaya'nın nişanına 'Sihirli Annem' dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven de katıldı.